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"شباب الأعمال بالإسكندرية": نسعى لخلق جيل قادر على قيادة المناصب

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اجتمعت مساء اليوم اللجنة الاقتصادية لشباب الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد صبحى حميدو، فى اجتماع تحضيرى للإعلان عن أعمال اللجنة فى دورتها الجديدة.

وقال حميدو، إن الهدف من إنشاء اللجنة فى دورها الهيكلى هو عمل تواصل بين جيل مجلس الإدارة الحالى للغرفة التجارية وبين جيل الشباب الذى سيتولى الإدارة فيما بعد، والعمل على خلق قيادات جديدة وجديرة بالمناصب التى تتولاها فى المستقبل فى مختلف المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تؤهله أن يكون عضو مجلس شعب أو وزيرًا.

وأضاف حميدو خلال الاجتماع، أن اللجنة تستعين بكل فئات المجتمع سواء كانو أكاديميين أو من المجتمع والاقتصاد وممثلين من لمتابعة اللجنة وأعمالها أولاً بأول والمشاركة فيه، على أن يتم عمل اجتماع آخر يتم فيه وضع خطة العمل الخاصة باللجنة فى دورتها الجديدة والتى تنتهى بعد أربع سنوات.

وأوضح حميدو أن اللجنة ستدخل إلى المجتمع السكندري وتبحث أهم المشكلات التى تعانى منها وتقوم بتنفيذ مبادرات لحلها بالمشاركة مع جميع الجهات منها مشاكل التوظيف والنظافة.

وأشار إلى تنظيم ورش عمل فى مختلف التخصصات لدعم الاستثمار والتصدير وعمل اللوجسيتيات وغيرها وفقًا لحاجة سوق العمل بمشاركة جميع من لديه الرغبة والحاجة لتخصص الورشة، مشيرًا الى وجود تصور مبدئى يركز على قطاع سلاسل الامداد والتوريد واللوجسيتات وتوفير فرص عمل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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