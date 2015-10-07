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محافظ الشرقية يزور عددًا من الوحدات العسكرية للتهنئة بذكرى أكتوبر

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محافظ الشرقية يزور عددًا من الوحدات العسكرية للتهنئة بذكرى أكتوبر محافظ الشرقية يزور عددًا من الوحدات العسكرية للتهنئة بذكرى أكتوبر
زار الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم، المنطقة المركزية للتجنيد والتعبئة بالزقازيق، والتقى العميد أركان حرب إبراهيم أبو الليل قائد المنطقة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانتصارات حرب أكتوبرالمجيدة، وقدم له المحافظ "أوسكار المحافظة" تقديرًا له ولدور رجال القوات المسلحة البواسل.

وتوجه المحافظ إلى قيادة وحدات المظلات والتقى اللواء أركان حرب مجدى على أبو المجد قائد وحدات المظلات، وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة وسلاح المظلات مؤكدًا أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لا تنسى أبطالها مهما مر عليها من الزمان، وأن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة فى الأذهان.

وفى وحدات قوات الصاعقة التقى اللواء أركان حرب جمال السيد حماد لتهنئته بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد المحافظ أن العسكرية المصرية سجلت نموذجًا يحتذى به فى فن القتال، حيث قهرت العدو الإسرائيلى وحطمت أسطورته وتبارى الجنود فى مختلف الأسلحة لتقديم أفضل ما لديهم وإثبات قدراتهم القتالية دفاعًا عن الأرض وتبادلا الدروع والهدايا التذكارية.

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مصر 365