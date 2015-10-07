الداخلية : إحالة مأمور العمرانية للتفتيش فى واقعة تبادل الإتهامات مع شرطى

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إحالة مأمور قسم العمرانية إلى التفتيش والرقابة بالوزارة بعد تبادله اتهامات مع شرطى فى فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مع إيقاف الشرطى عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار مضيفا: ستصدر حيالهما قرارات صارمة فى الأيام المقبلة. وأضاف مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامجه “البيت بيتك” المذاع على فضائية “ten”، أن ما حدث فى قسم العمرانية يخل بمنظومة الأمن، مؤكداً أن وزير الداخلية وجه بالتحقيق فى الواقعة وكشف الفساد والخلل الأمنى بالقسم.

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