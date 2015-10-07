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بالفيديو..مرتضى منصور يحكم باعدام باسم مرسي كروياً

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بالفيديو..مرتضى منصور يحكم باعدام باسم مرسي كروياً بالفيديو..مرتضى منصور يحكم باعدام باسم مرسي كروياً

أرشيفية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه إذا ثُبت تراجع باسم مرسي عن اعتذاره أصبح حكم على نفسه بالاعدام كروياً

وأشار الى ان باسم مرسي  لم يقوم بلعب كرة القدم  طوال حياته  سواء في اوالانديه المصريه  اوخارج

وكان حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد اعتذار باسم مرسي لمرتضى منصور أثناء وجوده في معسكر المنتخب المصري بالإمارت، ليصدر الزمالك قراراً بالعفو عن اللاعب وعودته للفريق بعد رجوعه من معسكر المنتخب استعداداً لمباراة السوبر أمام الأهلي.

ونفى باسم مرسي عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” اعتذاره لرئيس نادي الزمالك، موضحاً أنه لا يعتذر لأشخاص بل اعتذر  لكيان نادي الزمالك وجماهيره فقط”.

وأقسم مرتضى منصور أنه إذا حضر لي باسم مرسي وقال لي أنه لم يعتذر لرئيس الزماك سأعدمه كروياً ولن يمارس كرة القدم مرة أخرى مع الزمالك أو المنتخب مرة أخرى.

وشدد مرتضى منصور على أن أي لاعب سيتعاطف مع رابطة أولتراس وايت ناتيس لن يكون له مكاناً في نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصورأنه لن يسمح بتواجد باسم مرسي في الزمالك إذا لم يتعلم الاحترام والانضباط.

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