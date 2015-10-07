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محمود الشامي: السنغال أهانت مصر بإرسالها منتخبها الأول لمواجهة الجزائر

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محمود الشامي: السنغال أهانت مصر بإرسالها منتخبها الأول لمواجهة الجزائر محمود الشامي: السنغال أهانت مصر بإرسالها منتخبها الأول لمواجهة الجزائر

محمود الشامي عضو الجبلاية ورئيس لجنة شئون اللاعبين

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، إن إرسال السنغال فريقها الأول لمواجهة الجزائر، وإرسالها لفريقها الاولمبي لمواجهة إهانة كبيرة لمصر، تقرر على أساسها إلغاء المباراة التي كان مقرر لها غد الخميس في الإمارات.
> وأضاف “الشامي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، إنه سيتم إجراء تحقيق في الواقعة برمتها، وإرساله إلى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن المصري موجود الآن في الإمارات لأداء المباراة الودية الثانية مع منتخب زامبيا.
> وتابع إتحاد الكرة لن يتحمل أي تكاليف خاصة بالمباراة الودية، التي تقرر إلغائها، بقرار صادر من الاتحاد اليوم.

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