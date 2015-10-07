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إسرائيل ترفع القيود عن دخول المسلمين للمسجد الأقصى

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إسرائيل ترفع القيود عن دخول المسلمين للمسجد الأقصى إسرائيل ترفع القيود عن دخول المسلمين للمسجد الأقصى

شاب فلسطيني يواجه جنود الاحتلال – تصوير أ ف ب

أعلنت سلطات الاحتلال الأسرائيلي، أنها رفعت الثلاثاء، القيود التي كانت فرضتها على المصلين المسلمين لدخول المسجد الأقصى، وذلك بعد مقتل اسرائيليين أثنين السبت في البلدة القديمة في القدس، ابتداء من اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، -في بيان- أوردته وكالة «الأنباء الفرنسية»، إن القرار يقضي بالعودة إلى الإجراءات الطبيعية، من دون فرض قيود على دخول المصلين للمسجد”. إلا إنها حذرت في الوقت نفسه أن هذا القرار قد يعاد النظر فيه في حال حصول إخلال بالأمن.

يزكر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تشهدان منذ أسابيع مواجهات بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين. وقتل منذ الخميس أربعة اسرائيليين بينهم اثنان مساء السبت طعنًا وبسلاح ناري في البلدة القديمة للقدس. وعلى الجانب الفلسطيني قتل شابان اتهما بشن هجومين بالسكاكين على إسرائيليين في القدس كما قتل اثنان آخران في الضفة الغربية خلال مواجهات مع جنود اسرائيليين.

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