ضبط 3 هاربين من قضايا قتل واثنين كونا تشكيلا عصابيا فى بنى سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة ببا جنوب بنى سويف برئاسة المقدم أحمد على رئيس مبحث القسم اليوم الأربعاء من ضبط "على.ف.م" مبلط مقيم السيدة عائشة بالقاهرة والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2010/20890 جنايات مركز ببا والمقيدة برقم 2550 كلى بنى سويف "قتل" بالسجن المؤبد بجلسة 2011/5/4.

وتم القبض على "محمود.خ" عاطل و"محمد.ع.ر" - عاطل ومقيمان كفر جمعة مركز ببا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 2015/4376 إداري مركز ببا "تكوين تشكيل عصابى لسرقة المارة بالإكراه وحيازة سلاح نارى".

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