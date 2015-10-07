الفيفا يقرر إيقاف بلاتر 90 يوما

مدريد، (إفي): اتفقت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ايقاف رئيس المنظمة الكروية، السويسري جوزيف بلاتر بصورة مؤقتة لمدة 90 يوما، وفقا لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويأتي الايقاف بعدما فتحت السلطات تحقيقا مع بلاتر في 25 من الشهر الماضي بسبب الاشتباه في تورطه باستغلال السلطة ومخالفات ادارية.

ومن ضمن التهم الموجهة لبلاتر دفع مليوني فرانك سويسري (مليوني يورو بسعر صرف اليوم) لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني بشكل يضر بفيفا.

ومن المفترض ان هذه الأموال كانت تخص مشروعات في الفترة بين 1999 و2002 ولكنها سددت في 2011 ، وفقا للنيابة السويسرية.

كما تتهم السلطات أيضا بلاتر بالتوقيع على عقود تعارض مصالح (فيفا) مع الاتحاد الكاريبي لكرة القدم برئاسة جاك وارنر، نائب رئيس (فيفا) السابق وأحد أكبر معاونيه.

يشار إلى أن (فيفا) يشهد أزمة منذ مايو الماضي بعد الكشف عن فضيحة فساد وذلك بعد فوز بلاتر بولاية جديدة حيث وصل الأمر لاعتقال عدد من مسئولي الاتحاد وتقديم السويسري لاستقالته والدعوة لانتخابات جديدة في فبراير/شباط على أن يستمر في منصبه حتى ذلك الحين.