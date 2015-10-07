هداف سيلتا فيجو: عرض برشلونة ليس مغريا

أقر مانويل نوليتو لاعب سيلتا فيجو الإسباني بوجود مفاوضات مع فريقه الأسبق برشلونة للعودة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

نوليتو أكد أن مفاوضات برشلونة لن تؤثر على تركيزه داخل الملعب مع فريقه الحالي.

ويعاني برشلونة من نقص في قائمته بسبب تعرض لاعبيه ليونيل ميسي ورافينيا ألكانتار للإصابة، في الوقت الذي رفض فيه الفيفا قيد صفقاته الجديدة أردا توران بسبب العقوبة الموقعة على النادي بالحرمان من القيد لفترتي قيد متتاليتين انتهت بنهاية الصيف الماضي.

واستعدى المدرب فيسنتي ديل بوسكي، نوليتو إلى قائمة منتخب إسبانيا للمشاركة في مباراتي إوكرانيا ولوكسومبورج في التصفيات المؤهلة ليورو 2015 بفرنسا.

وقال نوليتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب إسبانيا الذي عقده صباح يوم الأربعاء: "سأحاول أن أكون هادئا وأبعد نفسي تماما عن كل شيء يثار حولي، وسأحاول أن أبقى سعيدا في لعبي كما أنا الأن".

نوليتو أتبع "كل ما أسعى إيه حاليا هو الاستمرار في التألق مع سيلتا فيجو، فعدي معهم مازال ممتدا وكل تركيزي منصب على الإضافة للفريق".

وأضاف "أعرف أن كثير من الكلام أثار حولي فقد استيقظت من نومي اليوم وذهبت لتناول الإفطار، لأجد صورتي على غلاف مجلة برشلونة".

ويحتل سيلتا فيجو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى الأن برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فياريال.