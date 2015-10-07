"السكة الحديد" تضبط 5 صوماليين تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا من ضبط 5 أشخاص صوماليبن أثناء مرورهم داخل القطار رقم 91 (أسوان - القاهرة) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد المنيا.

وأكد الصوماليون أنهم لا يحملون تحقيق شخصية وأتوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية واستقلوا القطار من محطة أسوان فى طريقهم إلى مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 8/330 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وجارٍ إرساله بالمتهمين لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.