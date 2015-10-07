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غدًا.. عصابة المخدرات أمام «الجنايات» بتهمة قتل “ديلر” بسبب مكسب البضاعة

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غدًا.. عصابة المخدرات أمام «الجنايات» بتهمة قتل “ديلر” بسبب مكسب البضاعة غدًا.. عصابة المخدرات أمام «الجنايات» بتهمة قتل “ديلر” بسبب مكسب البضاعة

تعبيرية

تنظر غدًا، محكمة «جنايات جنوب القاهرة»، محاكمة 5 أشخاص متهمين بقتل شريك لهم على أثر قيام الأخير بالاستيلاء على عائد صفقة مخدرات دونهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى جلب المتهمون بالاشتراك والمجني عليه كرتونة أقراص مخدرة في يونيو 2013، وبعد أن تصرف فيها المجنى عليه وباعها رفض تسليمهم الأموال فخطفوه وعذبوه وألقوه من ارتفاع خمسة طوابق مما أدى لمصرعه.

تعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم محمد عوا، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر محمد علاءالدين حمزة، ومحمد طه.

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