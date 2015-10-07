بالصور.. الأوبرا تشهد افتتاح المهرجان القومي للسينما

المراسل | عمر عبد الناصر

رصدت عدسة وكالة أونا للأنباء حفل افتتاح المهرجان القومي للسينما المصرية في الدورة التاسعة عشر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان ” أفلامنا مرآتنا” وذلك تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

يضم المهرجان مسابقات، الأفلام الروائية الطويلة والتى تمنح فيها 11 جائزة لـ “الإنتاج والإخراج والمونتاج والتصميم الفنى والسيناريو والتصوير والتمثيل والصوت والموسيقى والإخراج عمل أول أو ثانٍ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة”، وتضم أيضا مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك وتتفرع أقسام المسابقة إلى الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة والأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، والأفلام الروائية القصيرة أقل من 60 دقيقة، وأفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، ويتم منح جوائز أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم وجائزة لمخرج العمل الأول فى كل قسم.

فيما أشتمل العرض الافتتاحي لمهرجان القومي للسينما على عدة عروض تشرح تاريخ السينما المصرية منذ بدايتها في الخمسنيات حتى وقتنا هذا، وذلك بعرض أبرز الأفلام السينمائية في كل مرحلة تاريخية وأبرز النجوم التي لمعت في هذه الفترة.

هذا وقد تقدم الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان، ووزير الثقافة المصري بتقديم جوائز شرفية للمهرجان للعديد من النجوم التي أضافت إلى السينما المصرية ولمعت بها من بينهم الفنان الكبير يحيى الفخراني ، الفنانة ليلي علوي ، مدير التصوير عصام فريد ، الكاتب مصطفي محرم ، مصمم المناظر محمود محسن .