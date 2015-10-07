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وصول البابا تواضروس إلي مطار أتلانتا بالولايات المتحدة

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وصول البابا تواضروس إلي مطار أتلانتا بالولايات المتحدة وصول البابا تواضروس إلي مطار أتلانتا بالولايات المتحدة

البابا تواضورس الثاني عقب وصوله لأمريكا

وصل البابا تواضروس الثاني، إلى مطار أتلانتا في «الولايات المتحدة الأمريكية»، اليوم الأربعاء، في زيارة رعوية تستغرق ثلاثة أسابيع يلتقي خلالها الأساقفة والكهنة واقباط المهجر.

كان في استقبال البابا، القنصل المصري بواشنطن، أيمن بسيوني، وعددًا من الأساقفة هم الأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، الأنبا يوسف، أسقف جنوب أمريكا، الأنبا مينا، أسقف ميسساجا كندا، الأنبا ديفد، أسقف نيويورك، الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا، الأنبا مايكل، الأسقف العام لفرجينيا، الأنبا كاراس، النائب البابوىي، الأنبا اكليمندس، الأسقف العام في مونتريال كندا، وعددًا من الكهنه بأمريكا.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التي يزور فيها البابا تواضروس الثاني الولايات المتحدة الأمريكية منذ تنصيبه بطريركًا في نوفمبر 2012، ورافقه وفد مكون من الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، القس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا.

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