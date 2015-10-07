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احذر.. طبيبة نفسية تقدم قائمة بأكلات تسبب "هيبرة" طفلك وعصبيته

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احذر.. طبيبة نفسية تقدم قائمة بأكلات تسبب "هيبرة" طفلك وعصبيته احذر.. طبيبة نفسية تقدم قائمة بأكلات تسبب "هيبرة" طفلك وعصبيته
الحالة النفسية للطفل الصغير أحد أهم التحديات التى تواجه الأبوين، وعليهما أن يكونا أكثر ثقافة وحرصا وملاحظة لكل المتغيرات التى تطرأ عليها، ومحاولة علاجها سريعا.

حسب تأكيد الدكتورة مى إسماعيل، الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، فالكثير من المتغيرات اليومية تؤثر على نفسية الطفل سلبا أو إيجابا، ما يجعله محاطا بتلك المتغيرات ويتعرض لها على الدوام، ولا يمكن أن نغفل أن الطعام أحد أهم هذه العناصر التى تؤثر على نفسية الطفل، عكس اعتقاد البعض بأن الطعام يؤثر فقط على نموه الجسدى والعقلى، إلا أنه عنصر أساسى يؤثر على طبيعة حالته النفسية وانفعالاته، كذا على هدوئه أو عصبيته.

طفلك "مهيبر" كلمة نسمعها كثيرا فى هذه الأيام من الأمهات، فالطفل يعانى فرط حركة شديد، ولا يمكنه التركيز بسبب كثرة حركته الجسدية ولذا قدمت د.مى، مجموعة من المأكولات التى تقدمها الأم للطفل يوميا دون أن تعى أنها سبب فى خلل يحدث بالألياف العصبية، ويثيرها بشدة، كما يحدث خلل فى مستوى السكر فى جسم الطفل، مما يزيد من حركة الطفل، وعصبيته، وكذا بكاؤه وصراخه الدائم.

- الشيكولاته والتى ثبت أنها تؤثر بشكل مباشر على الطفل خاصة العالية السكريات منها، على فرط حركته
>- اللحوم المصنعة: البرجر والسوسيس واللانشون سبب فى إصابة طفلك بفرط الحركة، والعصبية الزائدة وضعف التركيز لأنها تغير من كيمياء الجسم
>- العصائر المعلبة والمياه الغازية لاحتوائها على نسب من السكر عالية فهى تؤثر على الطفل سلبا
>- الحلوى: الشيبسى والكيك المحفوظ، والبنبون والمصاصات: مليئة بمكسبات الطعام واللون والرائحة، تلك المواد الصناعية تؤثر على الألياف العصبية للطفل

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