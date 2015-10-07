ديانا أشهرهم.. تعرف على "البوليميا" مرض المشاهير اللى بيحبوا الأكل

البوليميا مرض المشاهير والنجوم والمراهقات

السمنة ذلك الشبح المرعب، الذى بات التخلص منه هاجسا لدى البعض، وهو ما دفعهم لاتباع وسائل متطرفة بغرض تجنب زيادة الوزن، بل قد يصل الأمر لإصابتهم بأمراض نفسية خطيرة، أهمها مرض فقدان الشهية المرضى.>من أشهر الأمراض النفسية التى تندرج تحت بند أمراض فقدان الشهية المرضى، وذاع صيت البوليميا نتيجة لارتباطه بأميرة القلوب ديانا التى عانت منه لسنوات قبل وفاتها.

تبعا لرأى جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية فمريض البوليميا شخص نهم للطعام لا يقدر على مقاومته ويتلذذ به، ولكنه يعانى خوفا من الإصابة بالسمنة تدفعه لخلق حالة يعتقد هو شخصيا أنها متوازنة بين رغباته فى تناول الطعام وحفاظه على وزنه.

تلك الحالة يقوم فيها مريض البوليميا بتناول كميات كبيرة من الطعام كما يشتهى، ثم يدخل أصبعه فى فمه، ويقوم بتقيؤ ما تناوله وهنا يعتقد أنه نجح فى تلبية رغباته جميعها دون عذاب.

البوليما تقضى على معادن الجسم وتؤثر سلبا على الجهاز العصبى المركزى

>عن الآثار السلبية لمرض البوليميا يقول فرويز إن تقيؤ الطعام يؤدى إلى فقدان الجسم العديد من عناصره ومعادنه الهامة، كالأملاح والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهو ما يؤثر سلبا على الجهاز العصبى المركزى للجسم، والذى يعتمد فى عمله بشكل أساسى على تلك العناصر.

لذا فغالبا ما نجد مرضى البوليميا يعانون بشدة من أمراض الجهاز العصبى.

مضادات الاكتئاب والعلاج السلوكى وسائل للقضاء على البوليميا

>عن طرق علاج البوليميا يوضح فرويز أن العلاج السلوكى النفسى، ومضادات الاكتئاب من أهم الوسائل العلاجية التى يخضع لها مرضى البوليميا.