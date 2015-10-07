روسيا: نختار أهدافنا بسوريا بالاعتماد على استخبارات سورية وعراقية وإيرانية

أعلن رئيس إدارة العمليات لهيئة الأركان العامة الروسية، أندريه كارتابولوف، أن روسيا تختار الأهداف لضربها في سوريا، معتمدة على معطيات الاستخبارات السورية والعراقية والإيرانية.

وقال الفريق أول كارتابولوف في مؤتمر صحفى بموسكو نقلته روسيا اليوم إنه "تجرى دراسة كل مواقع الاستهداف بدقة، حيث يتم استخدام المعطيات الاستطلاعية الفضائية والإلكترونية - اللاسلكية، وتسجيلات من طائرات بدون طيار، ومعلومات يتم الحصول عليها من اعتراض المكالمات اللاسلكية، ونحن نستخدم كذلك معطيات الاستخبارات السورية والإيرانية والعراقية، بما فيها من العملاء السريين".

يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت منذ بدء العملية بسوريا في 30 سبتمبر 112 ضربة على الإرهابيين، استهدفت بين ما استهدفته، مراكز قيادة ومعسكرات تدريب ومستودعات ذخيرة وغيرها، فضلاً عن قصف سفن روسية صباح الأربعاء مواقع لـ"داعش" في سوريا من بحر قزوين، حيث أطلقت 26 صاروخًا مجنحًا عالي الدقة قطعت مسافة 1500 كلم فوق إيران والعراق.

وولفت الفريق أول أندريه كورتابولوف الى أن القوات الروسية تستخدم عند ضربها "داعش" قذائف فائقة الدقة لا يتعدى انحرافها الأقصى عن الهدف 5 أمتار، مؤكدًا كذلك أنه تسبق الضربات تحضيرات طويلة ومثابرة.

وأوضح أندريه: "بعد تحليل كل المعلومات الموجودة تجرى محاكاة الضربات المقبلة على الكمبيوتر، وبعد هذا فقط يتم اتخاذ قرار نهائي حول ضرب هذا الهدف أو ذاك".

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