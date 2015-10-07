أمريكا تستنكر أعمال العنف فى القدس والضفة الغربية

عبر البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن القلق الشديد من تصاعد العنف فى القدس والضفة الغربية وحث الإسرائيليين والفلسطينيين على استعادة الهدوء بعد سلسلة من الهجمات.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان صحفى: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة العنف ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وأضاف "ندعو كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات إيجابية لاستعادة الهدوء والامتناع عن الأفعال والأحاديث التى قد تؤجج التوتر فى تلك المنطقة من العالم."

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