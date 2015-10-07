10 نباتات منزلية تؤثر سلبا على صحة الإنسان

أجرى الأطباء تجربة على متطوعين من الشباب والفتيات لمعرفة مدى تأثير النبتات المنزلية على صحتهم.

وحسب شبكة روسية اليوم أن المعلومات الواردة من الخبراء أن أستخدام تلك النباتات يعرض الشبان والفتيات أنفسهم لخطر كبير عندما تكون في منزلهم ولو نبتة واحدة من بين ما أدرجه العلماء في القائمة السوداء للنبتات الضارة.

وقد كان يعتقد سابقا أن النباتات المنزلية من شأنها أن تبهج البشر بجمالها وأن تنقي هواء الشقة او المنزل. لكن التجارب الحديثة تبرهن عكس ذلك.

واتضح ان هناك أنواعا من الزهور قد تؤثر سلبا على صحة النساء والرجال. وضمن النبتات المنزلية الأكثر ضررا لسان الحماة ، والمكحلة الياقوتية، والكوبية، والنرجس، ونبات الصفير، ونبات الدفلى، واللبلاب الانجليزي، والقزحية ، ونبات الديفنباخيا Diffenbachia ونبات الاسباتيفيلوم Spathiphyllum .

وتتسبب كل النباتات المذكورة في ظهور خلل في التنفس وقيء وتشنجات. ويمكن أن يتسبب بعض النبتات في الإصابة بالشلل والغيبوبة. لذلك يجب إبداء حذر زائد لدى اختيار النبتات المنزلية .