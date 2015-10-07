تقرير في الجول – التجربة الأمريكية.. كيف تصنع جماهيرية لأندية إنبي والداخلية

بيكهام: أراهن على ريال مدريد فقط هذا الموسم

(إفي): قال اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكام اليوم الأربعاء أثناء حضوره مؤتمرا في العاصمة الإسبانية مدريد إنه هذا الموسم يراهن فقط على ريال مدريد، الذي لعب له لمدة أربعة مواسم بين 2003 و2007.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها النسخة الرقمية من جريدة (ماركا) الإسبانية "أراهن فقط على ريال مدريد هذا الموسم، نحن في لحظة جيدة ومع مدرب جيد ويقدم موسما شيقا، قلبي مع ريال مدريد".

ويتواجد بيكام في مدريد للمشاركة في افتتاح متجر (هيج كلوب)، وهو أحد ماركات الخمور التي يعمل كوجه دعائي لها.

وصرح اللاعب "قضيت في مدريد أربع سنوات رائعة، استمتعت كثيرا بمسيرتي، الاختيار صعب في الوقت الحالي، ولكن حينما كنت في الريال وشاهدت راؤول وزيدان ورونالدو وفيجو وروبرتو كارلوس، كان أمرا يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي، وبعدها عندما فزنا بالليجا كنت سعيدا بكل تأكيد".

وبخصوص رحيله عن النادي الملكي قال "كان لدي عقد مدته أربع سنوات وكنت أتحدث مع (رئيس النادي) فلورنتينو بيريز بخصوص التجديد لأربع سنوات أخرى ولكن الرئيس رحل ولم يتم التوصل لاتفاق مع الرئيس الجديد".

وحول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في الوقت الحالي قال "ما فعله كريستيانو في مسيرته أمر لا يصدقه عقل، إنه أمر رائع بالنسبة لمشجعي الريال مشاهدة لاعب مثله في ظل الشغف الذي يوليه لعمله كل يوم، رؤيته يتخطى صديقي راؤول سريعا أمر مذهل لأن راؤول بالنسبة لي كان مثل الرب".