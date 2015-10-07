اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: كواليس إلغاء مباراة السنغال.. ' نريد 100 ألف جنيه '

أعلن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة إلغاء مباراة منتخب مصر مع السنغال التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس في الإمارات.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "تم إلغاء المباراة".

وعقب مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com "نحن لن نسكت. هل كان مقبولا أن مدربا بحجم هيكتور كوبر يلعب أمام منافس تحت 23 عاما".

وأفصح "السنغال ستلعب مباراة معنا يوم الخميس. وستلعب بعدها بساعات مع نيجيريا".

وأكمل "لهذا الفيفا قال إنه لن يسجل تلك المباراة لأن ذلك يخالف اللوائح. المنتخب لا يمكن أن يلعب مباراتين في غضون 24 ساعة في سجلاتنا".

وأفاد "لهذا الفيفا طلب منا أن نرسل لهم تأكيدا أن هذا المنتخب ليس المنتخب الأول بل منتخبا أوليمبيا. ونحن لن نلعب أبدا بشكل رسمي أمام منتخب غير منتخب أول".

وأتم "هل مقبول أن نأتي بلاعب مثل محمد صلاح من روما ليلعب أمام ناشئين! بالتأكيد لا. لن نلعب تلك المباراة".

وكان المنتخب السنغالي قد أعلن قائمته تحت 23 عاما لمواجهة مصر. (اضغط هنا)

100 ألفا

وأوضح حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة لـFilGoal.com "هناك شرطا جزائيا في عقدنا مع الشركة المنظمة بـ100 ألفا".

وتابع "العقد بيننا والشركة الراعية يقول إننا سنلعب أمام المنتخب الأول. وليس فريقا تحت 23 عاما!".

وأضاف "الفيفا أرسل لنا رسميا يقول إن علينا الاعتراف بأن منافسنا تحت 23 عاما لتسجيل اللقاء بهذا الشكل. وهذا غير مقبول".

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا يوم الأحد المقبل.