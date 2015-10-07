بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة للفنانة انتصار بتهمة التحريض على مشاهدة البورنو

تقدم د. سمير صبرى.. المحامى ببلاغ عاجل للنائب العام طالب فيه بمحاكمة عاجلة للفنانة انتصار بعد حثها الشباب على مشاهدة المواقع الإباحية.

وأكد سمير صبرى، فى بلاغه رقم 14513 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2015 أن انتصار قدمت حلقة فى أحد البرامج وقالت لمقدمه البرنامج: "خلينا نتكلم بصراحة كتير جداً من الشباب يخشوا على المواقع الإباحية دى.. اللى هى أفلام البورنو والسؤال هنا بيدخلوا عليها ليه؟ يعنى مصر من أكتر البلاد على مستوى العالم يمكن اللى فيها ناس بيدخلوا على مواقع البورنو وتتفرج عليها يمكن رجالة وستات مش رجالة بس، ليه، هل دى مشكلة فى المجتمع نقص كبت وسوء فهم؟ فردت الضيفة دى قلة أدب، ثم ظهرت انتصار على الشاشة فى ذات البرنامج قالت بالحرف الواحد (لا يوجد أى كبت الناس دلوقتى مع بعضها بيقعدوا مع بعض فى الأفراح والمناسبات يعنى مفيش تحرش جنسى ولا حاجة يعنى مفيش كبت عشان تتفرج.. والرجالة قعدة جمبك ممكن تعملى علاقة.. زميلتك فى الشغل زميلك فى الجامعة زميلك فى المدرسة واحنا مش قفلين عليهم مش ملبسينهم سواد ولا أحنا فى أفغانستان.

وعقب ذلك - قال البلاغ - "بدأ البرنامج فى جولة استضاف فيها مجموعة من الشباب لإبداء الرأى وكانت كل الآراء مخالفة تماماً لأبسط القواعد والآداب العامة وهنا قالت انتصار: (عجبنى جداً الشاب الجميل اللى قال بتصبر نفسك.. يعنى من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فهو مش قادر ظروفه متسمحلهوش فقلك أشوف الفيلم كدا أصبر نفسى. صريح جداً.. يصبروا نفسهم)، ثم قالت.. أن فى قنوات أخرى بتعرض الجنس والسكس فى شكل درامى.. وبدأت فى السخرية على الضيوف وسؤالهم طبعاً انتوا بتتفرجوا وبتشوفوا المواقع الإباحية.. وعندما هاجمت إحدى الضيوف متمسكة بأهمية إغلاق المواقع الإباحية فهاجمتها انتصار بحركات جنسية قائلة لها.. بت يا شيماء اطلعى من دول.. بذمتك مفتحتيش ولا موقع من دول. ثم قالت.. أنا عايزة أقولك حاجة يا شيماء فايدة الأفلام دى ليها فايدة فى رجالة كتير قبل ما قبل دخلتهم محدش شرحلهم أزاى العلاقة الجنسية فى الزواج الأفلام دى والكتب أفادتهم كتير جداً الكتب عرفتهم أزاى يتعاملوا مع وحده وازاى يقدر يكفيها وازاى يعرف يجيب أولاد الكتب دى والأفلام دى أفادتهم كتير".

وشمل البرنامج عرض مشهد يحوى إيحاءات ومقويات الجنسية ثم قالت انتصار: "قد إيه فى ناس فشلت فى حياتها وحصل طلاق ومشاكل كتير بسبب أن هما ما عرفوش يتناولوا حياتهم الجنسية".

وتابع صبرى فى بلاغه: الثابت أن جميع التصريحات التى أدلت بها انتصار صادمة وجاءت ضد عادات وتقاليد الشعب المصرى ولا يجوز أن يصرح بها على التليفزيون الذى يدخل كل منزل ويشاهده الصغير قبل الكبير والثابت كذلك أن هذا البرنامج سيتسبب فى ضياع الشباب بعد ما طالبتهم المبلغ ضدهم بمشاهدة أفلام البورنو كوسيلة لملء غرائزهم قائلة: (صبروا نفسكم بالأفلام دى) ولما كان لا يجوز عرض هذا الكم من الألفاظ والإيحاءات اللفظية على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم عقل المشاهد "فما حدث فى الحلقة لم يكن جراءة ولكنه خروج عن حدود الأدب وهناك فارق كبير بين المصطلحين، ولم تكتف مقدمات هذا البرنامج بالحديث عن أفلام البورنو والعلاقات الجنسية فقط التى كان من الممكن أن يتحدثن فيها، ولكن بشكل أرقى من ذلك فهناك برامج كثيرة تتحدث عن الصحة الجنسية والثقافة الجنسية دون جرح مشاعر المشاهد ولكن يبدوا أن هذا الأسلوب سيكون نهج مقدمات البرنامج أثناء مناقشة أى موضوع".

وطالب صبرى بالتحقيق فى البلاغ وإحالة انتصار للمحاكمة العاجلة لاقترافها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرزيلة والذى جرمتها المادة 269 مكرر من قانون العقوبات كما مارست أفعالاً مخلة بالحياء بالمخالفة للمادتان 178 , 178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنه 1952.. وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى أسطوانة مدمجة.

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