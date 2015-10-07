«السيسي» يؤكد لـ «بوتين»: أهمية تسوية أزمات المنطقة سياسيًا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على ما تشهده حاليًا من تطور ملموس في المجالات المختلفة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أوردته وكالة أنباء «الشرق الاوسط»، أن الرئيسين استعرضا أيضا آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة في أسرع وقت بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتطرق الرئيس السيسي إلى التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة ومن ضمنها ظاهرة الإرهاب، مؤكدا على أهمية التصدي لهذا الخطر في إطار شامل، وتكاتف الجهود الدولية لكافة أعضاء المجتمع الدولي في سبيل التنسيق من أجل مواجهة هذا التهديد.