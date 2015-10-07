أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«السيسي» يؤكد لـ «بوتين»: أهمية تسوية أزمات المنطقة سياسيًا

Google+ Print
«السيسي» يؤكد لـ «بوتين»: أهمية تسوية أزمات المنطقة سياسيًا «السيسي» يؤكد لـ «بوتين»: أهمية تسوية أزمات المنطقة سياسيًا

وبوتين – زيارة روسيا الاخيرة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على ما تشهده حاليًا من تطور ملموس في المجالات المختلفة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أوردته وكالة أنباء «الشرق الاوسط»، أن الرئيسين استعرضا أيضا آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة في أسرع وقت بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتطرق الرئيس السيسي إلى التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة ومن ضمنها ظاهرة الإرهاب، مؤكدا على أهمية التصدي لهذا الخطر في إطار شامل، وتكاتف الجهود الدولية لكافة أعضاء المجتمع الدولي في سبيل التنسيق من أجل مواجهة هذا التهديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن