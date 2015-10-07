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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8 حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/10/8

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: لا تحسم الأمور قبل التحقق من صحّة قراراتك، وتعامل مع المستجدات بهدوء لئلا ترتد سلباً عليك

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك، لأنك قد تجده بريئاً بعد فوات الأوان، ولن تتمكّن من إصلاح البين

صحياً: يتزامن هذا اليوم مع وضع صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب


ابراج مكتوب
 

اخرج من فلك حياتك الضيق المعتاد، واختلط بأشخاص جدد من خلال ارتياد المراكز الثقافية أو الحصول على بعض الدورات التدريبية المفيدة. تخلص من الملل في حياتك قبل أن يجثم على صدرك أكثر من ذلك

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