حظك اليوم: توقعات الأبراج اليوم الخميس 8 أكتوبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: يشيرهذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة

عاطفياً: قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج من الروتين، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة مع شخص غريب عنك

صحياً: مارس الرياضات الخفيفة التي لا ترهقك وتسبّب لك ضيقاً في التنفّس

برج الثور

مهنياً: قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية

عاطفياً: تبدأ صفحة جديدة واعدة بانفراج وارتياح على الصعيد العاطفي ومثمرة بالنتائج الإيجابية

صحياً: تتخطّى التعب النفسي الذي كان يعوّق تقدمك وتنطلق مجدداً في مسيرة النجاح

برج الجوزاء

مهنياً: لا تحسم الأمور قبل التحقق من صحّة قراراتك، وتعامل مع المستجدات بهدوء لئلا ترتد سلباً عليك

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك، لأنك قد تجده بريئاً بعد فوات الأوان، ولن تتمكّن من إصلاح البين

صحياً: يتزامن هذا اليوم مع وضع صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب

برج السرطان

مهنياً: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل رصيدك في مواجهة واحدة

عاطفياً: يوم يشهد مشاعر عاطفية أقل وهجًا قد تعرّضك لبعض الخيبات على الصعيد الشخصي

صحياً: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غالياً

برج الأسد

مهنياً: يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر

عاطفياً: تشتد الخلافات مع الشريك وقد تصبح اكثر تطلباً او تواجه تمنعاً قوياً من قبله

صحياً: لازم الفراش بعض الشيء إذا شعرت بآلام في الظهر، ولا تقم بحركات تسبب لك مشكلات في العمود الفقري

برج العذراء

مهنياً: ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً

عاطفياً: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية

صحياً: أبذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر

برج الميزان

مهنياً: إحذر بعض المناورين والمتطفلين على أعمالك وكن يقظاً جداً هذا اليوم لأن أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب مشاريعك

عاطفياً: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وترغب في تمضية كل دقيقة إلى جانبه ونسيان كل الأمور الأخرى

صحياً: لا تقم بالعمل أكثر من قدرتك، فجسمك وعقلك يحتاجان إلى الراحة والاسترخاء

برج العقرب

مهنياً: تضطر إلى التكيف مع المستجدات أو إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء

عاطفياً: تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب إلى استغلالك من دون الاهتمام بمشاعرك، لكن سرعان ما تضع حداً له

صحياً: تقوم برحلة قريباً مع أحد الأصدقاء وتجدد نشاطك وتزيل عنك الضغوط

برج القوس

مهنياً: قد يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، إلاّ أنه يهبك إشراقاً وسحراً وجاذبية وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل

عاطفياً: يوم مناسب لمصارحة الشريك بشعورك تجاهه، الحظ إلى جانبك، فانطلق ولا تتردد على الإطلاق

صحياً: لا تهمل صحتك وفكر فيها قبل الاهتمام بأمور تافهة أخرى تضرك بدل أن تفيدك

برج الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن وحدة ربما تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك المهنية تهرب منها

عاطفياً: استمع إلى ما يقوله الشريك قبل أن تصدر حكمك عليه وابتعد عن العصبية الزائدة

صحياً: فكر أن عائلتك بحاجة إليك في هذه الظروف، فلا تهمل صحتك لتبقى معافى وقادراً على تلبية حاجاتها

برج الدلو

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن اجتماعات وحفلات ومناسبات كثيرة تشارك بها حتى آخر الشهر

عاطفياً: تلتقي أصدقاء قدامى ويتجدد حبّ قديم ابتداءً من اليوم وتعرف مشاعر صاخبة واختلاجات نادرة

صحياً: تعيش أجمل اللحظات الترفيهية وتنسى همومك ومشاغلك وترتاح صحياً

برج الحوت

مهنياً: الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً

عاطفياً: تشعر بارتياح عاطفي مع الحبيب وتعزّز علاقتك وتعيش معه أوقاتاً لا تنسى

صحياً: احزم حقائبك والشريك وانطلقا في رحلة بعيداً عن كل الهموم والمشاكل



ابراج مكتوب



برج الحمل

لو وقعت مشاكل بينك وبين شريك حياتك، فلا تبح بها للآخرين، لأن تدخلهم سيزيد النار اشتعالا ليس أكثر. راجع نفسك ولا تتكبر لو وجدت نفسك مخطئا، بل اعتذر للطرف الآخر لتربحا معا

برج الثور

لا تكن كثير الجدال في المنزل والعمل، واستمع أكثر مما تتحدث. تجنب الإسراف، واعلم أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود

برج الجوزاء

اخرج من فلك حياتك الضيق المعتاد، واختلط بأشخاص جدد من خلال ارتياد المراكز الثقافية أو الحصول على بعض الدورات التدريبية المفيدة. تخلص من الملل في حياتك قبل أن يجثم على صدرك أكثر من ذلك

برج السرطان

قدراتك على سبر أغوار الآخرين تسهل عليك فهم طبائعهم ومن ثم التعامل معهم بشكل صحيح، فيا لك من محظوظ. ابتعد عن الإسراف في الفترة المقبلة لأنك قد تمر بضائقة مالية لم تعمل لها حسابا

برج الأسد

تصرفاتك المليئة بالشك والارتياب في الآخرين وعدم الثقة بهم، تجعل المقربين منك يبتعدون عنك رويدا رويدا، فكن على حذر! ابتعد عن الغرور، فمن تواضع لله رفعه

برج العذراء

ابتعد عن أي علاقة عاطفية فورا، لو تأكدت أن الطرف الآخر يستغلك ويبتز مشاعرك، ويأخذ دائما دون أن يعطيك شيئا. تقديرك لذاتك هو ما يصنع احترام الآخرين لك

برج الميزان

لا تتباه بأموالك على الآخرين، فمن رزقك قادر على رزقهم أيضا. مظهرك الحسن دائما ما يلفت لك الأنظار، فحاول أيضا كسب قلوب الناس بأخلاقك الطيبة

برج العقرب

الثقة بالنفس مطلوبة، فلا تستمع لمن يحاول هدمك. اشرح لمن تحب أن غيرته الشديدة عليك قد تدمر العلاقة بينكما لأنك تكره القيود، وتختنق سريعا

برج القوس

لا تجعل أحدا يستغلك ماديا، وكن على حذر من بعض من يدعون أنهم أصدقاؤك. العمر يمضي، فحاول العثور على شريك حياة مناسب، حتى لا تقع فريسة الوحدة

برج الجدي

الدبلوماسية في القول والفعل طريقك لكسب احترام الآخرين. لا تندهش اليوم لو سمعت أخبارا غير متوقعة عن أحد زملاء العمل، انتظر إلى أن تسمع منه هو شخصيا التفسير

برج الدلو

قد تتناثر شائعات مغرضة عنك، فلا تستسلم، بل قف بثبات واشرح سلامة موقفك لمن يهمونك، ولو كنت فعلا عزيزا عليهم، سيساندونك ويصدقون ما تقوله

برج الحوت

تغيير ديكورات المنزل قد يحسن من حالتك المزاجية اليوم. لا داع لإنفاق الكثير من المال، فلمسات بسيطة هنا وهناك ستفي بالغرض دون تكاليف باهظة ترهق ميزانيتك

شبكةعيونالإخبارية

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