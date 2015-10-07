بالفيديو.. «بوتين» يلعب هوكي الجليد في عيد ميلاده

إحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ63 بالمشاركة في مباراة «هوكي الجليد» في ملعب “شايبا” بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، ارتدى بوتين القميص رقم 11 وحمل شعار الدوري الليلي بهوكي الجليد، ولعب ضمن فريق “نجوم الدوري الليلي للهوكي”، إلى جانب بعض مشاهير اللعبة سابقًا أمثال، فياتشيسلاف فيتيسوف، وبافل بوريه، وألكسي كاساتونوف، وفاليري كامينسكي، وألكسندر ماغيلني، وألكسي جامنوف، وسيرغي ماكاروف، إضافة إلى ألكسندر ياكوشيف، رئيس الدوري القاري. وأحرز بوتين 7 أهداف لفريقه الذي فاز بنتيجة (15-10) على فريق “منتخب الدوري الليلي”.

وشارك بوتين أكثر من مرة في مباريات الدوري الليلي بهوكي الجليد، آخرها كانت، يوم السبت 16 مايو الماضي في مدينة سوتشي أيضًا، وارتدى حينها القميص رقم 70 في صفوف فريق النجوم، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين للحرب الوطنية العظمى، كما ارتدى هذا الرقم بقية المشاركين في المباراة من شخصيات سياسية ورجال أعمال، ونجوم الهوكي السابقين.