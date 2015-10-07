وكيل تعليم الجيزة: لن نصمت على الاعتداءات والمحافظة ستوفر دوريات شرطة

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، بثينة كشك؛ لن نصمت على الاعتداءات ضد المعلمين.

وأضاف لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة الحياة الفضائية، أنها كانت داخل المدرسة التي وقع فيها الاعتداء على المعلم، حيث كان ولي أمر الطالب الذي اعتدى على مدير المدرسة في إمبابة يريد نقل ابنته إلى فصل آخر، مؤكدًة أن «التعليم» ترفض أي اعتداء على المدرس مهما كانت الأسباب.

وتابعت قائلة: إن الاجتماع الذي جمعها ومحافظ الجيزة؛ انتهى بالاتفاق على توفير سيارة شرطة “دورية” تمر بالقرب من مجمع كل المدارس. لافتًة أنه يجب تغيير ثقافة أولياء الأمور في التعامل مع إدارات المدارس، بعد ماقمنا بتدريب الكثير من المعلمين في التعامل مع أولياء الأمور.

واشارت إلى أن هناك انعدام ثقة بين المعلمين وأولياء الأمور، الذين لهم حق في عدم ثقتهم في المدارس بسبب سوء العملية الدراسية في السنوات الماضية، موضحًة أن حالات الاعتداء على المدرسين تنتشر داخل المناطق العشوائية. وقالت إننا رفعنا مذكرات بالاعتداءات في المحافظة إلى الوزارة والوزير حزين جدًا من الاعتداءات.