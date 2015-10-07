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الأعلى للقضاء: خالد القاضي مستشارًا قانونيًا بوزارة الثقافة

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الأعلى للقضاء: خالد القاضي مستشارًا قانونيًا بوزارة الثقافة الأعلى للقضاء: خالد القاضي مستشارًا قانونيًا بوزارة الثقافة

حلمي النمنم – وزير الثقافة

وافق «مجلس القضاء الأعلى» برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف؛ رئيس «محكمة النقض»، على طلب وزير الثقافة حلمي النمنم، بندب المستشار الدكتور خالد القاضي الرئيس بمحكمة الاستئناف، للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة للثقافة القانونية، وذلك في غير أوقات العمل الرسمية وبدون مقابل.

يذكر أن المستشار خالد القاضي مواليد 1967 ، وعمل في مختلف الوظائف القضائية ما بين النيابة العامة والقضاء، حتى رقيى عام 2014 لدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وله 25 كتابًا ونشر أكثر من مائتي بحث ودراسة في مختلف مجالات الثقافة القانونية صدرت معظمها عن دور نشر حكومية وعامة، وأحدث إصداراته كتاب “الوعي البرلماني وفقا لأحكام الدستور المصري الجديد” الذي صدرت منه عدة طبعات عن هيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية الوشيكة.

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