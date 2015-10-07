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بالفيديو..سفن روسية تقصف مواقع «داعش» بسوريا

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بالفيديو..سفن روسية تقصف مواقع «داعش» بسوريا بالفيديو..سفن روسية تقصف مواقع «داعش» بسوريا

سفن روسيه تقصف مواقع لداعش

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن سفنا روسية قصفت صباح اليوم  في سوريا من بحر قزوين، حيث أطلقت تلك السفن 26 صاروخا عالي الدقة قطعت مسافة 1500 كلم.

أوضح سيرجي خلال لقاء جمعه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 4 سفن صاروخية أطلقت 26 صاروخا مجنحا من طراز “كاليبر” أصابت 11 هدفا في سوريا بنجاح.

وبحسب ما ذكرت وكالة RT  أكد أن وسائل المراقبة الروسية سجلت تدمير جميع الأهداف دون أن تؤدي الغارات إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

بدوره قال بوتين إن تنفيذ عمليات الرماية هذه عبر مسافة نحو 1500 كلم باستخدام أسلحة عالية الدقة ونجاح جميع الغارات، يدل على مستوى التأهيل الرفيع للعسكريين والاستعداد العالي لمؤسسات التصنيع العسكري.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للطيارين الروس المشاركين في العملية الجوية بسوريا وللبحارة الذين نفذوا الضربات من بحر قزوين.

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