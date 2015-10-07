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«داعش» يفجر بئر نفط في كركوك

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«داعش» يفجر بئر نفط في كركوك «داعش» يفجر بئر نفط في كركوك

أرشيفية

فجر عناصر تنظيم “داعش” البئر رقم (2) في حقول الخبازة النفطية جنوب غربي محافظة كركوك، تزامنا مع تحرير القوات العراقية لعدد من المناطق في الرمادي.

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك لوكالة RT، بأن التفجير تسبب بنشوب حريق كبير في البئر الواقع في ناحية الملتقى 35 كم جنوب غرب كركوك.

وسيطرت قوات البيشمركة في يناير كانون ثاني الماضي بشكل كامل على حقول الخبازة النفطية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت عن استعادة القوات الأمنية ومقاتلي الحشد الشعبي مناطق استراتيجية بالرمادي، لافتا إلى أنه تم تحرير منطقة زنكورة وأجزاء كبيرة من منطقة البو ريشة في المدنية.

ونقل موقع “السومرية” العراقي عن كرحوت إن “القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية بالرمادي وهي زنكورة والبوجليب والعدنانية وأجزاء كبيرة من البوريشة بينها منزل ومضيف رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد ابوريشة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية تمكنت من تحرير منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي، وكبدت داعش خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا”.

وتشهد مدينة الرمادي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة عليها، وتشارك في تلك العمليات الشرطة المحلية والاتحادية والجيش والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.

 

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