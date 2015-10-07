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استشهاد جندى سعودى إثر تعرض مركز حدودى لقذائف من الأراضى اليمنية

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استشهاد جندى سعودى إثر تعرض مركز حدودى لقذائف من الأراضى اليمنية استشهاد جندى سعودى إثر تعرض مركز حدودى لقذائف من الأراضى اليمنية
استشهد جندى سعودى إثر تعرض مركز حدودى بجازان - جنوب المملكة - لقذائف من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية إن أحد مراكز حرس الحدود بقطاع الطوال بجازان تعرض اليوم لقذائف عسكرية من داخل الأراضى اليمنية ، حيث تم التعامل مع الموقف بمايقتضيه، وأضاف أنه قد نتج عن ذلك استشهاد الجندى أول أحمد محمد قاسم شبلى.

وتشهد الحدود مع اليمن اعتداءات من وقت الى اخر من جانب الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى المخلوع ضد القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود اسفرت عن استشهاد واصابة جنود سعوديين ومواطنين ومقيمين.
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مصر 365

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