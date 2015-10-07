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بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء ومواطنين بقصر السلام

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بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء ومواطنين بقصر السلام بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء ومواطنين بقصر السلام
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى قصر السلام اليوم الاربعاء، عدد من الأمراء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وبحسب وكالة "واس" فى بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقدم جميع الحضور للسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن سعود بن مقرن، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركى وكيل الحرس الوطنى للقطاع الغربى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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