مستشار شيخ الأزهر: اسرائيل تلوح بالعنف تمهيدًا للاستيلاء على الأقصى

قال د. محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، إن الواقع العربي والإسلامي في فلسطين أصبح يستدعي التدخل، مشيرًا إلى أن اسرائيل تلوح الآن بالعنف تمهيدا للاستيلاء على الأقصى.

> وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس حكماء المسلمين يحاول مواجهة واقع الاستيطان ومحاولات تغيير الواقع الفلسطيني والسيطرة على المسجد الأقصى.

> وأوضح إنه رغم رفع العلم الفلسطيني بمقر الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية لكنها أصبحت تفقد توازنها أمام تصرفات الاحتلال الاسرائيلي.

> وأشار مستشار شيخ الأزهر إلى أن دور مجلس حكماء المسلمين كمنظمة دولية مستقلة معنويًا وتأثيره على الحكام كأحد المنظمات الدولية العاملة للقيام بحث الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية على الوقوف بجانب القضية الفلسطينية.