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“داعش” يفخخ أقدم مئذنة في الموصل تمهيدًا لتفجيرها

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“داعش” يفخخ أقدم مئذنة في الموصل تمهيدًا لتفجيرها “داعش” يفخخ أقدم مئذنة في الموصل تمهيدًا لتفجيرها

أرشيفية

أكد مصدر محلي من داخل الموصل في شمال العراق لـ”سبوتنيك”، الأربعاء، أن تنظيم “داعش”، فخّخ “منارة الحدباء”، والتي تعد من أقدم مآذن الجوامع في العراق، والعائدة بتاريخ تشييدها إلى القرن السادس الهجري(الثاني عشر الميلادي).

وذكر المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، بأن التنظيم زرع المتفجرات في المنارة، على مدى اليومين الماضيين، ومن غير المعلوم موعد تفجيرها، حتى اللحظة.

وتعتبر “منارة الحدباء”، التي تدعى أيضاً “بالمنارة الطويلة”، من أشهر المعالم الإسلامية في العراق، ويبلغ ارتفاعها نحو 65 متراً، مزينة بالزخارف القديمة.

وترتكز المنارة على قاعدة مكعبة نصف هرمية يبلغ ارتفاعها نحو 66 متراً، وتتكون من جزأين، الأول شيد بالحجر والجص، والثاني الذي يمثل الجزء العلوي بني بالآجر المنقوش بزخارف ساحرة، بارتفاع سبعة أمتار.

وفوق هذه القاعدة بدن أسطواني يبلغ ارتفاعه 20.19 متر، ويضم سبع وحدات نباتية مزدانة بزخارف آجرية فاخرة متنوعة المعالم، شيدت قبل أكثر من 900 سنة.

وهدمَ وحطم تنظيم “داعش”، الذي يسيطر على الموصل ثاني أكبر مدن العراق سكاناً، منذ منتصف العام الماضي، قبوراً ومراقد ومزارات عدة يعود تاريخها لآلاف السنين، تحت ذريعة “عدم الإشراك بالله”.

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