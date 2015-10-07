مايكروسوفت تطلق أول “لابتوب”باسمها بسعر1500دولاراً

أعلنت عن إطلاق أول كمبيوتر محمول تطلق عليه اسم قالت مايكروسوفت في وقت سابق إن ألواحها الإلكترونية ستستبدل الحاجة إلى الكمبيوترات المحمولة التقليدية ، ويتوقع أن يقدم الجهاز بالأسواق في 26 أكتوبر القادم، ويمكن الحصول عليه بطلب مسبق بدءاً من الثلاثاء المقبل، أما سعر الجهاز الأساسي سيبلغ 1500 دولار.

وقال، إد جيايمو، أحد المسؤولين بشركة مايكروسوفت لشبكة CNN ، إن “بعض الأشخاص يفضلون هذا الشكل من الأجهزة الإلكترونية.

قد يبدو الجهاز الجديد للوهلة الأولى مشابهاً لكمبيوتر “MacBook” لكن طريقة عمله تختلف كلياً، إذ يشابه الألواح الإلكترونية، كما يمكنه أن يعمل بشكل آخر مثل كمبيوتر محمول، كما يمكنك أن تسحب الشاشة إلى الوراء لتعمل بمثابة مثبت إضافي.

ولكن التصميم الخارجي ليس فقط ميزة الجهاز الوحيدة، إذ تحوي شاشة ” Surface Book” أحدث نسخة من معالج “Intel Core ” بصيغة “i5 أو i7″ كما أن لوحة المفاتيح تحوي ما يسمى بـ “GPU” أو “graphics processing unit” والتي من شأنها تحسين فعالية الجهاز، كما أن ثلاثة أرباع الطاقة المشغلة بالجهاز موجودة في لوحة المفاتيح، ويمكن للبطارية المشحونة بالكامل أن تستمر بالعمل على مدى 12 ساعة، بالإضافة إلى شاشة 13.5 بوصة.