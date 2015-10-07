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رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الشتاء

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رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الشتاء رئيس شركة مياه الشرب بدمياط: استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الشتاء
قال المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط "اليوم السابع" انه فى اطار الاستعداد لموسم الشتاء، تقرر تطهير بالوعات الأمطار وتجهيز وصيانة معدات حملة الصرف الصحي قبل نهاية أكتوبر الحالي استعداداً لموسم المطر والتواصل مع المصالح الحكومية لتقديم خدمات الصيانة السريعة وتدريب موظف بكل مصلحة حكومية على أعمال الصيانة على نفقة الشركة .

كما تقرر تكليف إدارات التفتيش والرقابة والتفتيش الفنى بالشركة بحصر نقاط القوة فى المواقع لتعظيمها ونقاط الضعف وتوضيحها للمسئولين لتلافيها، كما سيتم إعداد تقرير أسبوعى عن أنشطة وفعاليات مراكز الخدمة والصيانة ومشكلات المواطنين وما تم اتخاذه بشأنها.

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