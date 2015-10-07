بالصور.. الأهالى من الرموز الشعبية والتنفيذية يستقبلون قافلة تنمية سيناء

استقبل المئات من أهالى شمال سيناء على رأسهم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم قافلة تنمية سيناء المقدمة من القوات المسلحة للأهالى بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

وأقيمت مراسم الأستقبال التى شارك فيها رموز شعبية وتنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية والشباب القائمين على العمل التطوعى بالمحافظة أمام ديوان عام المحافظة واستعد الأهالى قبل وصول القافلة.

وأعلن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن القافلة هى انطلاقة للتنمية على أرض سيناء مشيرًا إلى أنها تضم 70 شاحنة محمولة بمعدات إنشاء طرق وحفر آبار وأجهزة طبية للوحدات الصحية والمدارس وكميات من المساعدات الغذائية إلى جانب مواد بناء لمدينة رفح الجديدة.

وأوضح أن من بين كميات المساعدات التى وصلت مواد بناء 1200 وحدة سكنية، ورفع كفاءة 10 مدارس بالشيخ زويد ورفح، و3 وحدات صحية بتجهيزات طبية، وأدوات حفر 26 بئر مياه، ورفع كفاءة الطرق بالشيخ زويد ورفح، ومساعدات غذائية تضمنت، 4000 شنطة مساعدات متنوعة و4000 بطانية، 8000 شنطة مواد غذائية، 8000 عبوة لحوم.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره بأسم اهالى سيناء للقوات المسلحة على دورها الذى تقوم به وأنها تطهر وتعمر فى وقت واحد.

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