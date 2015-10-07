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بالصور.. تحصيل 46 ألف جنيه غرامات فورية من مخالفات المبانى بحى المنتزه

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بالصور.. تحصيل 46 ألف جنيه غرامات فورية من مخالفات المبانى بحى المنتزه بالصور.. تحصيل 46 ألف جنيه غرامات فورية من مخالفات المبانى بحى المنتزه
شهد حى المنتزه تغريم أعمال بناء مخالفة بعزبة الرحمنة ومنطقة أبو قير وشارع عمرو بن العاص مبالغ مالية بسبب الغرامات الفورية بإجمالى 46 ألف جنيه، وذلك استكمالاً للحملة الصباحية التى شنتها وحدة الإزالة والتحفظ بحى ثان المنتزه برئاسة اللواء عادل سلامة، وضيف سليمان معاون رئيس الحى.

وكانت الحملة بحضور كل من وحدة الإزالة والتحفظ وإدارة إشغال الطريق والإيرادات، وذلك فى إطار السعى نحو استعادة هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناءات المخالفة بمدينة الإسكندرية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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