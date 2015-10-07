أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حرب تمزيق اللافتات تشتعل بين أنصار المرشحين فى الفيوم

Google+ Print
بالصور.. حرب تمزيق اللافتات تشتعل بين أنصار المرشحين فى الفيوم بالصور.. حرب تمزيق اللافتات تشتعل بين أنصار المرشحين فى الفيوم
اشتعلت حرب تمزيق اللافتات الدعائية للمرشحين بدوائر محافظة الفيوم وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها 18 و19 من شهر أكتوبر الجارى، حيث شهدت دائرة مركزى إبشواى ويوسف الصديق قيام أنصار المرشحين بتميزيق لافتات المرشحين المنافسين على الطرق المختلفة وبالشوارع الرئيسية كما تم نزع عدد من لافتات المرشحين من قبل أنصار المرشحين المنافسين وإلقائها على الأرض.

وشهدت دائرة مركز سنورس مشاجرة بين أنصار مرشحين بالدائرة بسبب تمزيق اللافتات ووصل الأمر إلى الاشتباك بين أنصار المرشحين، إلا أنه بتدخل كبار العائلات بالدائرة تم فض الاشتباك بين الطرفين
>كما شهدت الدائرة قيام أنصار المرشحين بوضع صور مرشحيهم فوق صور مرشحين آخرين منافسين.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365