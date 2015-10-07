بالصور.. حرب تمزيق اللافتات تشتعل بين أنصار المرشحين فى الفيوم

اشتعلت حرب تمزيق اللافتات الدعائية للمرشحين بدوائر محافظة الفيوم وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها 18 و19 من شهر أكتوبر الجارى، حيث شهدت دائرة مركزى إبشواى ويوسف الصديق قيام أنصار المرشحين بتميزيق لافتات المرشحين المنافسين على الطرق المختلفة وبالشوارع الرئيسية كما تم نزع عدد من لافتات المرشحين من قبل أنصار المرشحين المنافسين وإلقائها على الأرض.

وشهدت دائرة مركز سنورس مشاجرة بين أنصار مرشحين بالدائرة بسبب تمزيق اللافتات ووصل الأمر إلى الاشتباك بين أنصار المرشحين، إلا أنه بتدخل كبار العائلات بالدائرة تم فض الاشتباك بين الطرفين

>كما شهدت الدائرة قيام أنصار المرشحين بوضع صور مرشحيهم فوق صور مرشحين آخرين منافسين.

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