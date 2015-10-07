محافظ سوهاج يستقبل وفد من نادى روتارى لبحث تمويل عدد من المشروعات

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم وفدا من نادي روتاري الدولي وممثلي إحدي الشركات العالمية للدهانات والتي ساهمت في صيانة عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وذلك لبحث ودراسة إمكانية ما يمكن تنفيذه لتمويل عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة داخل المحافظة.

وأكد محافظ الإقليم فى بيان صادر علي أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية داخل ربوع الوطن خاصة خلال المرحلة القادمة ، لافتا إلي دعم المحافظة الكامل لما تقوم به منظمات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للوصول إلي التنمية المستدامة في شتي المجالات ، وحتى يشعر المواطن البسيط داخل نجوع وقري ومراكز ومدن المحافظة المخلتفة بهذه التنمية ، مما ينعكس علي حياته اليومية ويرفع من مستواياته المعيشية والصحية والتعليمية بشكل عام.