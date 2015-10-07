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"الإدارية العليا" تستبعد 4 مرشحين من 4 دوائر بكفر الشيخ

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"الإدارية العليا" تستبعد 4 مرشحين من 4 دوائر بكفر الشيخ "الإدارية العليا" تستبعد 4 مرشحين من 4 دوائر بكفر الشيخ
قضت اليوم الأربعاء الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 4 طعون من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة.

وقال عادل الشرقاوى "محامى المستبعدين" إن المحكمة الإدارية العليا قضت اليوم الأربعاء برفض أربعة طعون قدمها أيمن الضادى "دائرة بيلا والحامول "ومحمود شراقى "بندر كفر الشيخ" وسعد العسكرى "مطوبس وفوه" والسيد غطاس "بلطيم".

وكان المحكمة الإدارية العليا استبعدت 13 مرشحًا من بين 25 فى 8 دوائر بمحافظة كفر الشيخ، وطالبوا فى دعواهم، بعودتهم إلى القيد فى كشوف المرشحين عقب رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبول الطعون المقدمة منهم بشأن عودتهم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.

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