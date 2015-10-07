محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد فى الجهات المعنية بالانتخابات

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من القوات المسلحة والشرطة المدنية ولجنة الانتخابات بالإسكندرية والمحافظة والأحياء ومديريات الخدمات المعنية وشركات المرافق، وذلك بشأن إجراءات تأمين وتحديد المسئوليات لعملية الانتخابات البرلمانية والتى يتم إجراؤها يومى 18 و19 أكتوبر الجارى والإعادة يومى 27 و28 من نفس الشهر.

وقال المسيرى فى بيان صادر منذ قليل إن التجهيزات تتم بمعرفة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير أماكن لاستراحة كبار السن وعدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والاستعداد للعوامل المناخية الطارئة، كما سيتم تجهيز وتأمين أماكن مبيت صناديق الاقتراع.

وأوضح المسيرى أنه يتم توزيع صناديق الاقتراع والمعدات اللازمة للانتخابات صباح يوم 17 أكتوبر بالتنسيق مع مديرية الأمن ومندوب لجنة الانتخابات بالمحافظة، وتوزع بطاقات الاقتراع على مراكز الانتخابات صباح اليوم الأول من الانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأمن وأعضاء الهيئة القضائية، مشيرًا أنه تم تحديد 10 مقار لفرز بطاقات الاقتراع.

وأضاف أنه تم توفير 81 سيارة إسعاف موزعة على 39 مركز إسعاف و27 سيارة إسعاف احتياطي بالمركز الرئيسي بكوم الدكة واستعداد تمام للأطقم وتشمل 130 مسعفا و129 سائقًا، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ22 مستشفى موزعة بنطاق المحافظة وتوفير عدد من الأسِرّة اللازمة لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الإسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة، كما يتم توفير عدد من أكياس الدم والأدوية اللازمة للطوارئ.

وعلى الصعيد نفسه قال المسيرى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل نقاط الإطفاء الموزعة من منطقة أبو قير حتى برج العرب بإجمالى 42 سيارة متنوعة، مؤكدًا أنه سيتم تأمين المقرات بالكامل من خلال أفراد قسم المفرقعات ومنع حدوث أي شيء يعكر أمن العملية الانتخابية كما يتم التمركز بمواقع تسمح بسرعة الانتشار والتدخل السريع في في حالة العثور او اكتشاف جسم غريب ، وتبدأ عملية التأمين ظهر يوم 17 أكتوبر وعلى مدار 24 ساعة حتى نهاية عملية الفرز وإعلان النتائج.

وأعلن المسيري أنه تم التشديد على جميع الجهات التنفيذية المشاركة أحياء ومركز برج العرب وشركات المرافق بالمرور على مواقع اللجان اعتبارًا من 17 أكتوبر وحتى انتهاء العملية الانتخابية ومراجعة موقف النظافة ومخلفات الهدم والإشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة ، مؤكدًا أنه سيتم انشاء غرفة عمليات بكل حي وشركات المرافق على مدار 24 ساعة لتدعيم الأحياء باللازم في حالة الطوارئ.