"النقل العام" بالإسكندرية: إزالة أكشاك الباعة الجائلين بمحطة الرمل منذ 2014

قال اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية عن إزالة أكشاك جرائد وكتب محطة الرمل، إن قرارات الإخلاء صادرة منذ عام 2014، أى قبل تولى المحافظ هانى المسيرى أو اللواء خالد عليوة شخصيًا مناصبهم.

وأشار "عليوة" فى بيان صادر منذ قليل إلى أن الهيئة أصدرت لهؤلاء الباعة تراخيص بالانتفاع لمدة عام وفقًا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات الخاص بالانتفاع بأموال الدولة وأن هذه التراخيص لوضع مدرج لبيع الجرايد والمجلات ولمدة سنة واحدة وقد انتهت المدة منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه تم إخطارهم بتسليم الأماكن إلا أنهم امتنعوا فتم إخطارهم أكثر من مرة بتسليم الأماكن.

وأكد البيان أنه لا توجد تراخيص بأكشاك، وإنما خرجوا اثنين فقط عرض الواحد مترًا بارتفاع متر ونصف دون شغل أو إعاقة رصيف المحطة الذى قد يهدد حياة الركاب.

وقال إنه بعد صدور قرارات الإخلاء طالب الباعة الجائلون استمرارهم وأنه لا مانع لديهم من أي زيادة مقابل الترخيص، إلا أنه لم تتقدم الهئية بمطالبتهم بتغيير للنشاط حيث إنه مخالف للقانون بالإضافة إلى أنهم كانوا يسرقون تيار الكهرباء.