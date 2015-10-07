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إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الوحدات المحلية لمراكز البلينا ودار السلام وساقلتة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية شنت حملات مكبرة أسفرت عن إزالة21 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وأوضح بيان أن الإزالات شملت 11 حالة بمركز البلينا، و7 حالات بمركز دار السلام، و3 حالات بمركز ساقلتة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء عليها.

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مصر 365