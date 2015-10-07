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زراعة الشرقية: ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بالصالحية الجديدة

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زراعة الشرقية: ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بالصالحية الجديدة زراعة الشرقية: ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بالصالحية الجديدة
أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة أنه تم القيام بحملة أمنية على مركز الصالحية الجديدة شارك فيها كل من المهندس حسن محمد عبد ربه من الإنتاج الحيوانى والمهندس عاطف زناتي مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية ومن شرطة المسطحات أمين الشرطة شريف يحيى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية ( 9.55 ) طن أعلاف وخامات أعلاف عبارة عن كمية (1.4) طن أعلاف و(0.9) طن خامات أعلاف بإجمالى (2.3) طن و(4) أطنان أعلاف، و(3.25) طن خامات أعلاف بإجمالى (7.25) طن.

وتبين من الفحص المخالفات الآتية، الاتجار في الأعلاف بدون الحصول على ترخيص من وزارة الزارعة
>وقد تم تحرير محضر بالمخالفة رقم ( 3393 فى 7/10/2015 ) جنح الصالحية الجديدة والمحضر رقم (3394 فى 7/10/2015) جنح الصالحية الجديدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

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مصر 365