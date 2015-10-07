بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة طابا الجديدة وتفقد الـ200 منزلاً بدويًا

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم مدرسة طابا الجديدة التي تم إنشاؤها بقرية طابا الجديدة من ضمن إنشاء تجمع بدوى به 200 منزل بدوى، حيث تفقد المحافظ عدد 167 منزلاً تم إنشاؤها من إجمالي 200 منزل بدوى.

كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية وطالب مدير عام الصحة بسرعة تشغيلها فورًا، كما تشتمل القرية 60 محلاً يتم تمليكها لبدو المنطقة، بالإضافة للملعب والمسجد الجارى إنشاؤه.

وأثنى المحافظ على مستوى التدريس بالمدرسة ومستوى التلاميذ حيث قام باختبارهم وقدم المكافآت المادية لهم لتشجيعهم، وطالب الجميع بالاهتمام بهم وأكد أن المحافظة تساندهم، ومن يتفوق منهم سيحصل على العديد من المنح المجانية التى توفرها المحافظة بالتنسيق مع الجامعة البريطانية، والأكاديمية العربية للنقل البحرى، وجامعة سيناء لحصولهم على أعلى الدرجات العلمية وعودتهم لخدمة مجتمعهم.

وتقدم المحافظ بالشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والقائمة بانشاء هذا التجمع البدوى الحضارى الضخم بتكلفة 60 مليون جنيه تكلفت المؤسسة المبلغ بكامله.

أكد المحافظ أنه سيتم افتتاح إنشاءات القرية بالكامل فى احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى مارس 2016 بحضور الوزراء المعنين منهم وزير الإسكان، والتربية والتعليم، والصحة في احتفالية ضخمة سيتم من خلالها تسليم العقود لمستحقيها وتكريم المشاركين في هذا العمل.



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