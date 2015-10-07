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رشـا تعرض فيديو كليب "جايا الأيام"

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رشـا تعرض فيديو كليب "جايا الأيام" رشـا تعرض فيديو كليب "جايا الأيام"

الأربعاء 07-10-2015 16:15

دبي - تمام عجمية

بعد أن كانت قد عُرضت عبر صفحة روتانا في اليوتيوب، بدأت قنوات روتانا الفضائية المتنوعة عرض أحدث كليب للفنانة الشابة "رشـا" بعنوان "جايا الأيام" التي حملت عنوان الألبوم الجديد الذي طرح مؤخراً من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، متعاونه في إخراجه مع المخرجة اللبنانية رندا علم التي قامت بعملية التصوير والمونتاج في مدينة بيروت بعدد من مواقع التصوير الداخلية والخارجية.
وكانت رشـا قد طرحت أغنية "جايا الأيام" من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، متصدر أولى أغنيات الألبوم، الذي تضمن ثمان أغانيات متنوعة الأفكار والألحان التي إختارتها من اللون الموسيقي الغنائي المصري الى جانب أغنية واحدة من اللون والإيقاع الموسيقي الخليجي.
وأوضحت الفنانة رـشا أنها سعيدة بالأصداء الأولى التي تلقتها بعد عرض أغنية "جايا الأيام" عبر مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائيات لروتانا، مؤكدة حرصها الشديد على أن تحمل جميع أعمالها بصمة خاصة بها وبأسلوبها الغنائي، واضعة بين عينيها رضا الجمهور في كل ما ستقدم، وقدمت في الألبوم الجديد التي وضعت به إمكانيات إنتاجية كبيرة في عملية التسجيل والتنفيذ وعملية المكس في أحدث ستوديوهات الصوت في العالم العربي.
وقد حملت أغنيات ألبوم "جايا الأيام" تعاونات مع أسماء مهمة في عالم صناعة الأغنية المصرية والعربية، حيث جاء التعاون مع الشعراء سلامة علي، هاني عبد الكريم، العزان، رمضان محمد، ومحمد آياتي، والملحنين محمد يحيى الذي حصل على نصيب الأسد من الألحان، والملحن وليد سعد واللبناني جان صليبة، ليقوم بمهمة التوزيع الموسيقي كل من الموزعين محمد مصطفى، كريم عبد الوهاب، مدحت خميس، أحمد عبدالعزيز، محب الراوي، وأحمد إبراهيم.

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