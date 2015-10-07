أمل عرفة حياتها مستمرة بعد الطلاق

بعد زواج دام 14 عام أعلنت أمل عرفة انفصالها عن زوجها النجم عبد المنعم عمايري ولم تمضي عدة أيام نشرت الفنانة عرفة صورة تجمعها بإبنتيها مريم وسلمى مرفقة بالتعليق التالي حيث كتبت : "الحمدلله أول وظيفة لمريم الحمدلله خلصنا" وبهذا تعلن عرفة بأن حياتها مستمرة وبأن الطلاق لن يؤثر عليها فهي مصرة على إكمال مشوارها وتربية بناتها , ومن ناحية أخرى انتشرت شائعة بالوسط الفني تقول بأن عرفة وعمايري منفصلين منذ فترة طويلة ولكن كانا متكتمين على الخبر لأسباب مجهولة كما هي أسباب نشر الخبر .