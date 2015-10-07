وسيم باسعد يستضيف الممثل المصري مصطفى شعبان

بعد أداء فريضة الحج وعودته من زيارة المسجد النبوي، حلّ الممثل المصري مصطفى شعبان وصديقه مصمم الأزياء السعودي سلطان سمان ضيفان على الشاعر والملحن وسيم باسعد قبل سفرهما من جدة إلى القاهرة، حيث وصولا المدينة المنورة قبل موعد الرحلة بعدة ساعات، فقررا تمضية الوقت لدى صديقهما وسيم، ليحن موعد الطائرة.

وسيم قال لـ"سيدتي نت": "لا شك أن صداقة متينة تربطني مع مصمم الأزياء السعودي سلطان سمان، وهو مصمم أزياء الفنان مصطفى شعبان، حيث أخبرني أنه وشعبان في جدة ويرغبان بزيارتي".

وعن تفاصيل الزيارة، قال وسيم: "دار بيننا العديد من النقاشات حول الفن وبعض أدوار الممثل مصطفى شعبان، وما يحدث في عالمنا العربي من مآسٍ وحروب أثّرت على كل نواحي الحياة، وليس الفنية فقط، وبعد التقاط الصور ودعتهما على وعد باللحاق بهما قريباً".

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