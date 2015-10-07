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رئيس فرنسا أمام برلمان أوروبا: وضع سوريا لن يتطور طالما الأسد بالحكم

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رئيس فرنسا أمام برلمان أوروبا: وضع سوريا لن يتطور طالما الأسد بالحكم رئيس فرنسا أمام برلمان أوروبا: وضع سوريا لن يتطور طالما الأسد بالحكم
أشار الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند اليوم الأربعاء فى كلمته أمام البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج إلى عدد من المواضيع التى شغلت الرأى العام العالمى والأوروبى بشكل خاص، حيث قال على الوضع فى أوكرانيا: "على الرغم من التوصل إلى حل موقت وهو وقف إطلاق النيران بين أوكرانيا والمتمردين الروس، إلا أن السلام لم يحل بعد".

كما تناول الرئيس الفرنسى أيضًا الوضع فى سوريا، قائلاً: "الوضع فى سوريا لا يمكن أن يتطور فى الاتجاه الإيجابى طالما الأسد موجودًا فى الحكم، فهو ما زال العقبة فى الانتقال السياسى السلمى لسوريا"، واعترف هولاند أن أوروبا كانت بطيئة فى إدراك أبعاد الأزمة فى الشرق الأوسط بشكل صحيح، ومعرفة عواقبها على أوروبا".

ونقلت صحيفة لو موند الفرنسية ما قاله عن الاتحاد الأوروبى وهو إنه فى حاجة ماسة إلى تعزيز اتفاقية "شنجن"، وأوضح أن أوروبا فى خطر حقيقى، ودعا هولاند البرلمان الأوروبى لإنشاء هيئة لخفر السواحل والتى تعمل على حراسة الحدود الأوروبية من التدفقات المتزايدة من قبل المهاجرين، ولمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا، وأشار إلى ضرورة تقديم المساعدات التى تمكن تركيا من استقبال اللاجئين، ومن ناحية أخرى أعلن تمسكه الشديد ببقاء اليونان فى الاتحاد الأوروبى وقال: "إذا كانت اليونان خرجت من الاتحاد الأوروبى لكان هذا دليل على الضعف والاستسلام من جانبنا".
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