أضرار خطيرة لإهمال علاج قرحة الاثنى عشر.. أهمها الإصابة بالسرطان والوفاة

قرحة الاثنى عشر المزعجة سبب فى كثير من المشكلات التى يتعرض لها صاحبها، ومن يعانى هذه المشكلة عليه بالمتابعة الدقيقة لحالته لدى مختص جهاز هضمى، لأن آفة القرح إهمال مرضاها للعلاج.

وعن هذه القرحة يحدثنا الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى السبب وراء الإصابة بها وهى البكتيريا الحلزونية الخطيرة التى تصيب الأمعاء والاثنى عشر، لتبدأ رحلة معاناة المريض معها ومع آلام المعدة.

>ومن أخطر العادات غير الصحية المرتبطة بالإصابة بكل أنواع القرح، تلك التى تتعلق بإهمال المريض لعلاجها، معتقدا أنها عرض عادى لأنه يختفى ويظهر، إلا أن إهمال علاج قرحة الاثنى عشر يعرض مريضها للإصابة تدريجيا لآلام مبرحة فى الأمعاء، وكذا القىء الدموى، والأخطر الإصابة بسرطانات المعدة، وقد تودى بحياة صاحبها فجأة، نتيجة تفشيها وانتشارها وعمقها.

ولذا ينصح منيسى بضرورة علاج القرحة الاثنى عشر، حيث أصبحت الأدوية والمناظير علاجا مثاليا وسريعا لمثل هذه القرح ومتاحة للجميع، ويشخص المنظار القرحة ونوعيتها ويبدأ فى القضاء عليها بوظيفته العلاجية.